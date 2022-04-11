Біля селища міського типу Бабинці, що на Київщині, журналісти сайту 24 каналу познайомилися з Владиславом. Чоловік просить перехожих поділитися цигаркою та емоційно починає розказувати про звірства кадировців – поплічників очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Зверніть увагу! На Харківщині окупант понад тиждень ґвалтував жінку, після чого застрелив її стареньку матір

Здвижівка Це село Бучанського району Київської області. Вже у перші дні окупації Здвижівки кадировці нахабно заїжджали у двори цивільних та нишпорили у їхніх домівках. Протягом розмови пан Владислав не стримує сліз. Посеред спілкування він раптово відмовляється говорити, але невдовзі продовжує свою розповідь про нелюдську безжальність ворогів. За словами Владислава, згодом до населеного пункту зайшли інші солдати. Вони пообіцяли не чіпати мирних жителів, а також запевнили, що на територію села "ніхто чужий не зайде".

Було тяжко і страшно. Коли чеченці пішли, то приїхала "воєнна поліція" і закатувала в нас трьох хлопців (плаче – 24 канал). Зв'язані, застрелені,

– зазначив він.

Важливо Єдині, хто має можливість: чому кадировцям дозволили втекти з України

Позиція місцевих жителів

Владислав розповів, що у його селі ніхто з місцевих не перейшов на бік ворога. Проте у Здвижівці були випадки мародерства. Чоловік пригадав, як ще минулого місяця окупанти якнайшвидше намагалися знайти АТОвців, щоб "звести з ними рахунки".

Владислав: "Було тяжко і страшно" / Скриншот з відео 24 каналу

"Це було дуже гарне село. Я сюди переїхав з Дніпропетровська (наразі Дніпро – 24 канал), почав будувати. І тут все відвалилося", – зауважив Владислав.

Разом з односельцями Владислав ходить за межі свого села, щоб знайти точку, з якої можна додзвонитися до рідних.

Тут біля кладовища в когось бере (зв'язок – 24 канал), а в когось – не бере. У мене, наприклад, не бере. А товариш, в якого бере, дає (подзвонити – 24 канал). Так-от, це точки, звідки ми можемо додзвонитися до рідних,

– додав житель Здвижівки.

Також цікаво – голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія про війну в Україні та кадировців: дивіться відео