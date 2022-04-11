Біля селища міського типу Бабинці, що на Київщині, журналісти сайту 24 каналу познайомилися з Владиславом. Чоловік просить перехожих поділитися цигаркою та емоційно починає розказувати про звірства кадировців – поплічників очільника Чечні Рамзана Кадирова.
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Здвижівка
Це село Бучанського району Київської області. Вже у перші дні окупації Здвижівки кадировці нахабно заїжджали у двори цивільних та нишпорили у їхніх домівках.
За словами Владислава, згодом до населеного пункту зайшли інші солдати. Вони пообіцяли не чіпати мирних жителів, а також запевнили, що на територію села "ніхто чужий не зайде".
Було тяжко і страшно. Коли чеченці пішли, то приїхала "воєнна поліція" і закатувала в нас трьох хлопців (плаче – 24 канал). Зв'язані, застрелені,
– зазначив він.
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Позиція місцевих жителів
Владислав розповів, що у його селі ніхто з місцевих не перейшов на бік ворога. Проте у Здвижівці були випадки мародерства. Чоловік пригадав, як ще минулого місяця окупанти якнайшвидше намагалися знайти АТОвців, щоб "звести з ними рахунки".
Владислав: "Було тяжко і страшно" / Скриншот з відео 24 каналу
Разом з односельцями Владислав ходить за межі свого села, щоб знайти точку, з якої можна додзвонитися до рідних.
Тут біля кладовища в когось бере (зв'язок – 24 канал), а в когось – не бере. У мене, наприклад, не бере. А товариш, в якого бере, дає (подзвонити – 24 канал). Так-от, це точки, звідки ми можемо додзвонитися до рідних,
– додав житель Здвижівки.
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