Следователи Нацполиции сообщили о подозрении группе лиц, которые выдавали себя доверенными лицами Зеленского и пытались торговать должностями в Офисе Президента.

Четырех подозреваемых разоблачили еще в августе 2019 года. Правоохранители задержали их вблизи ОП при получении 250 тысяч долларов, сообщает УНН.

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Как установило следствие, злоумышленники выдавали себя за представителей Офиса Президента и подыскивали людей, которые хотели бы устроиться на руководящие должности в органы госвласти и госпредприятия.

Справка. Четверо мошенников представлялись "работниками" Офиса Президента, требуя взятки.



В частности, просили у бывшего работника Укрспецэкспорта 570 миллионов долларов за его трудоустройство на руководящую должность в Укроборонпроме.

Отметим, что злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.