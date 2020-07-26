Слідчі Нацполіції повідомили про підозру групі осіб, які видавали себе довіреними особами Зеленського та намагалися торгувати посадами в Офісі Президента.

Чотирьох підозрюваних викрили ще у серпні 2019 року. Правоохоронці затримали їх поблизу ОП під час отримання 250 тисяч доларів, повідомляє УНН.

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Як встановило досудове слідство, зловмисники видавали себе за представників Офісу Президента та підшукували людей, які хотіли б влаштуватися на керівні посади до органів держвлади та держпідприємства.

Довідка. Четверо шахраїв представлялися "працівниками" Офісу Президента, вимагаючи хабарі.



Зокрема, просили у експрацівника Укрспецекспорту 570 мільйонів доларів за його працевлаштування на керівну посаду в Укроборонпромі.



Зазначимо, що зловмисники діяли у період з липня по серпень 2019 року. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення.