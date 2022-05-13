На паспортный контроль прибыл водитель и 7 пассажиров. То есть 1 человек куда-то исчез. Но его быстро обнаружили при осмотре автомобиля.

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Так, пограничники обнаружили в багажном отделении мужчину призывного возраста. Он спрятался между сумками и чемоданами, а сверху еще и прикрылся полосатым матрасом. Таким образом, украинец призывного возраста пытался попасть в Польшу.

Гражданин Украины привлечен к административной ответственности, в отношении перевозчика направили сообщение в Национальную полицию Украины,

– добавили в Госпогранслужбе.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, каким отдельным категориям мужчин на краткосрочные сроки разрешено выезжать из Украины. Также он сообщил, что сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу хотя бы на короткие сроки. Но для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Мужчина призывного возраста прятался под матрасом: фото Госпогранслужбы

Ситуация в пунктах пропуска на западной границе

За минувшие сутки, 12 мая, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 71 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали около 32 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, а остальные поехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Кроме этого, за сутки оформили 191 грузовик с гуманитарной помощью.

Все больше украинцев возвращаются домой

В течение 12 мая в Украину вернулось 36 тысяч украинцев. То есть количество вернувшихся больше количества выехавших.

В течение трех последних дней сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан. За минувшие сутки прибыли более 39 тысяч человек, из них 36 тысяч – украинцы,

– говорится в сообщении.

К слову, напомним, что ГНСУ ограничило количество пунктов пропуска, через которые разрешено ввозить автомобили из-за границы. Теперь их осталось всего 3: два – на границе с Польшей, один – со Словакией: "Устилуг", "Грушев" и "Малый Березный".

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