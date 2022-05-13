Однак на паспортний контроль прибув водій і 7 пасажирів. Тобто 1 людина десь зникла. Але її швидко знайшли під час огляду авто.

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Так, прикордонники виявили у багажному відділенні чоловіка призовного віку. Він занурився між сумками та валізами, а зверху ще й прикрився смугастим матрацом. Таким чином українець намагався потрапити до Польщі.

Громадянина України притягнули до адміністративної відповідальності, стосовно перевізника направили повідомлення до Національної поліції України,

– додали в Держприкордонслужбі.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович розповів, яким окремим категоріям чоловіків на короткострокові терміни дозволено виїжджати з України. Також він повідомив, що наразі триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон хоча б на короткі терміни. Але для цього необхідно внести зміни до законодавства.

Чоловік призовного віку ховався під матрацом / Фото Держприкордонслужби

Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За минулу добу, 12 травня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тисяча людей та понад 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали близько 32 тисячі осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, а решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Окрім цього, за добу оформили 191 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Українці все більше повертаються додому

Впродовж 12 травня в Україну повернулося аж 36 тисяч українців. Тобто кількість тих, хто повернувся, більша за число тих, хто виїхав.

Протягом трьох останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу прибули понад 39 тисячі осіб, з них 36 тисяч – українці,

– йдеться в повідомленні.

До слова, нагадаємо, що ДПСУ обмежила кількість пунктів пропуску, через які дозволено ввозити автомобілі з-за кордону. Тепер їх залишилось лише 3: два – на кордоні з Польщею, а один – зі Словаччиною: "Устилуг", "Грушів" та "Малий Березний".

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