Про це повідомила Державна прикордонна служба України на сторінці у фейсбук. На Урядовому порталі розмістили відповідне розпорядження від 03 травня 2022 року № 354-р "Питання переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України".

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Уряд дозволив переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, лише у трьох пунктах пропуску автомобільного сполучення.

Серед них:

"Устилуг" (на кордоні з Польщею);

"Грушів" (на кордоні з Польщею);

"Малий Березний" (на кордоні зі Словаччиною).

Нагадаємо, що 5 квітня 2022 року в Україні почав діяти закон, який відміняв усі податки при ввозі транспортних засобів з-за кордону. Українські уряд прагнув поповнити кількість знищених на війні транспортних засобів, втрати яких нараховувались близько 200 тисяч одиниць.

Однак, зазначається, що українці активно почали ввозити на територію України автомобілі для власного автопарку, чим створили величезні черги на кордонах.

Згодом, 26 квітня, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розробив Законопроєкт №7311 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану". Мета проєкту – повне скасування пільгового розмитнення автомобілів.

Після прийняття даного законопроєкту знову доведеться сплачувати податки. Для вживаних автомобілів ці податки можуть складати від 40 до 100% від ціни цього авто в Європі.

Що відомо про перетин кордону: коротко

Румунія прийняла рішення спростити правила транзиту для біженців з України. Так, відтепер вони можуть повернутись додому транзитом через Румунію з будь-яким документом, що посвідчує особу.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, яким окремим категоріям чоловіків на короткострокові терміни дозволено виїжджати з України.

Польща поступово повертається до тих правил в'їзду на територію країни, які діяли до 24 лютого. Відтепер потрібно мати при собі "Зелену карту" та міжнародний страховий поліс. Крім цього, польські прикордонники не пускають автомобілі з затонованими вікнами.

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