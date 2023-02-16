О мере пресечения в виде содержания под стражей сообщили в прокуратуре Киева.

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Суд полностью поддержал позицию прокурора и арестовал подозреваемых. Возможности внести залог у них не будет. Рассмотрение еще двух ходатайств продолжается.

Владелец детсада все отвергает

Владелица садика Елена Цымбаленко утверждает, что якобы был сослан человек, выдававший себя за стажера. Она установила внутри помещений видеокамеры, а теперь родителям показывают отснятые кадры. Их якобы вынуждают писать заявления.

Женщина говорит, что следователи "обрабатывали" ее детсад на протяжении более 2 месяцев. По словам женщины, неизвестно, кто привел полицию в учреждение.

Издевательство над детьми в детском саду: что известно