Про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою повідомили у прокуратурі Києва.

До теми Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві "вихователі" корекційного садка катували дітей

Зазначили, що суд повністю підтримав позицію прокурора та заарештував підозрюваних. Можливості внести заставу у них не буде. Розгляд ще двох клопотань наразі триває.

Власниця дитсадку все відкидає

Власниця садочку Олена Цимбаленко стверджує, що нібито була заслана людина, яка видавала себе за стажиста. Вона встановила всередині приміщень відеокамери, а тепер батькам показують зняті кадри. Їх нібито змушують писати заяви.

Жінка каже, що слідчі "опрацьовували" її дитсадок упродовж понад 2 місяців. За словами жінки, невідомо, хто навів поліцію на установу.

Знущання з дітей у дитсадку: що відомо