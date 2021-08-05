Пытки пленных украинцев: российскому военному объявили о подозрении

Российского офицера-разведчика подозревают в пытках украинских защитников, попавших в плен. Военный отличился особенно жестоким поведением.

Выяснили, что с июля по август 2014 года военный контролировал незаконные тюрьмы на оккупированных территориях. В частности, в городе Снежное Донецкой области.

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Зверства россиянина

Военный особенно жестоко обращался с украинскими пленными воинами. Он применял пытки: бил руками и ногами, а также имитировал внесудебные расстрелы защитников.

Таким образом офицер хотел получить от украинцев военные сведения.

Это серьезное нарушение гуманитарного права. Сейчас следователи Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование.

Подозрения российским генералам

Накануне двум российским генералам объявили о подозрении в убийстве защитников Украины во время Иловайского котла. Речь идет о заместителе главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил России и начальнике центрального командного пункта Генштаба.

Подозревают, что они расстреливали украинских воинов во время так называемого "зеленого коридора". Вскоре военных могут объявить в розыск.