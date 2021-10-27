Пытки и вымогательство денег: сотрудников СБУ подозревают в похищении иностранца
Источник:ГБР
Трех работников Службы безопасности Украины подозревают в незаконном содержании иностранца. Они якобы требовали у него значительную сумму денег.
По версии следователей ГБР, иностранца задержали в октябре 2020 года. У него вроде требовали 200 тысяч долларов.
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Иностранца якобы били
Следствие утверждает, что сотрудники СБУ избивали мужчину и запугивали. Хотели, чтобы он скорее отдал деньги.
Также правоохранители якобы незаконно проникли в жилище потерпевшего. Оттуда украли его личное имущество.
Мужчина рассчитался биткойнами
Задержанный работал в IT-сфере. Кроме того, его якобы искали российские правоохранители. Он якобы был причастен к преступлениям в России.
Поскольку у мужчины не было 200 тысяч долларов, он рассчитаться с правоохранителями биткойнами. Иностранец дал СБУ-шникам 7,5 биткойна, что на то время составляло 2,1 миллиона гривен. После этого сотрудники СБУ подделали документы относительно времени и обстоятельств задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.
СБУ-шников отстранили
Подозрения вручили двум работникам центрального аппарата СБУ и одному сотруднику регионального подразделения.
В августе 2021 года этих правоохранителей отстранили. Сначала всех отправили под домашний арест, но потом одного мужчину таки взяли под стражу.
Теперь бывшим СБУ-шникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.