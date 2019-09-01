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      Пытки активистов Майдана: прокуратура обжалует оправдание экс-беркутовца Хандрыкина

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      Прокуратура обжалует оправдание экс-беркутовца Хандрыкина
      Прокуратура обжалует оправдание экс-беркутовца Хандрыкина / Громадське

      Прокуратура обжалует решение суда в отношении экс-беркутовца Хандрыкина, которого обвиняют в пытках активистов Майдана в январе 2014 года. Там напоминают, что это решение суда – лишь первый этап в деле.

      Сторона обвинения категорически не согласна с приговором суда, об этом сказал руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, пишет "Громадське".

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      Так, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрыкина. Его обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо"в январе 2014 года.

      Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая – я обоснованно надеюсь – примет справедливое решение,
      – сказал Смирнов.

      Он также добавил, что судья вышла за пределы процессуальной "роли арбитра", когда не предоставила стороне обвинения права реплик во время судебных дебатов по делу. Однако они имели конкретные и обоснованные доводы, которые бы опровергли утверждения защитника Хандрыкина о ненадлежащих доказательствах.

      "Однако почему-то судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены – и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц", – пояснил он.

      Смирнов добавил, что решение суда первой инстанции – это только первый этап в деле.

      Расследование дела тянулось три года, экс-беркутовцу грозило до 10 лет лишения свободы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Судьи ГПУ Евромайдан
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