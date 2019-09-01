Катування активістів Майдану: прокуратура оскаржить виправдання ексберкутівця Хандрикіна

Прокуратура оскаржить рішення суду щодо ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачують у катуванні активістів Майдану в січні 2014 року. Там нагадують, що це рішення суду – лише перший етап у справі.

Сторона обвинувачення категорично не згодна з вироком суду, про це сказав керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, пише "Громадське".

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Так, 30 серпня Дніпровський районний суд Києва виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна. Його звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо"у січні 2014 року.

Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка – я обґрунтовано сподіваюсь – прийме справедливе рішення,

– сказав Смирнов.

Він також додав, що суддя вийшла за межі процесуальної "ролі арбітра", коли не надала стороні обвинувачення права реплік під час судових дебатів у справі. Намість вони мали конкретні та обґрунтовані доводи, які б спростували твердження захисника Хандрикіна про неналежні докази.

"Проте чомусь суддя не надала нам права спростувати позицію захисту під час дебатів. Наші процесуальні права були порушені – і це також ми будемо вказувати у нашій апеляційній скарзі. На подання апеляції у нас є місяць", – пояснив він.

Смирнов додав, що рішення суду першої інстанції – це тільки перший етап у справі.

Розслідування справи тягнулося три роки, екс-беркутівцю загрожувало до 10 років позбавлення волі.