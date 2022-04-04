"Пыз*ы мы здесь отхватываем и все, съеб*ваемся": оккупанты раскрыли причину "отвода войск"
Источник:СБУ
Российская пропаганда пытается представить "отвод войск" как часть своего плана. На самом же деле причина бегства оккупантов – безумные потери и страх быть ликвидированными героями ВСУ.
Враг пытается рассказывать, что "уводит войска", потому что достиг своих целей. На самом же деле никакого отвода не происходит – враг просто терпит потери в боях с ВСУ и панически убегает.
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Правда об "отводе"
Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта со своей супругой. Тот признается – россияне несут потери и убегают, чтобы не попасть под атаку ВСУ.
Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет,
– рассказывает оккупант.
Рашист также сообщил своей пассии, что все заявления пропагандистов – ложь.
Разговор оккупанта с женой: видео
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