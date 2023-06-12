Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что передовые страны мира увлечены способностью ВСУ поражать цели в небе с помощью, казалось бы, технологически старых средств. Он заверил, что это стало возможным благодаря огромной самоотдаче украинских защитников.

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Игнат о чудесах, которые творит украинская ПВО

Юрий Игнат рассказал, что Воздушные Силы имели опыт, когда один из операторов переносного зенитно-ракетного комплекса Игла сбил 4 российские ракеты. Он отметил, что такого опыта не было нигде в мире, поэтому наши защитники совершают настоящие чудеса.

Весь мир просто в восторге от того, что технологические ракеты Х-101, которые стоят 13 миллионов долларов, сбивают обычным ПЗРК или средствами 70-х годов.

– подчеркнул представитель.

Кроме того, он отметил, что такие ракеты были созданы для преодоления системы противовоздушной обороны врага. Спикер также подчеркнул, что такие уникальные действия стали возможны благодаря взаимодействию с органами управления украинского ПВО.

"У оператора ПЗРК ограничен радиус. Он может пустить ракету всего несколько километров в ширину и высоту", – рассказал Игнат.

Игнат дал интервью журналистам: смотрите видео

Он рассказал, что о пролете ракеты оператору ПЗРК сообщают Воздушное командование других регионов нашей страны. Кроме того, этот человек должен привезти установку на позицию, визуально определить цель, привести пусковую установку в готовность, затем сопроводить цель и выстрелить точно, чтобы ракета с ПЗРК успела догнать ракету оккупантов.

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