Qatar Airways может запустить рейсы во Львов

Один из ведущих авиаперевозчиков мира – Qatar Airways планирует начать выполнять регулярные рейсы в "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого". Сейчас аэропорт ведет переговоры с авиакомпанией, а также ожидает визита ее представителей.

Об этом сообщила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская на брифинге в Министерстве инфраструктуры.

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Она подчеркнула, что приоритетным направлением развития является воздушное сообщение между Украиной и странами Азии.

Мы ведем переговоры с авиакомпанией Qatar Airways и ожидаем в конце февраля визит представителей этой авиакомпании,

– добавила Романовская.

Также гендиректор отметила, что в ходе проверки представители должны оценить состояние аэропорта.

Что известно о Qatar Airways?Это национальная авиакомпания Катара, базирующаяся в столице страны городе Доха. Она выполняет рейсы в 144 пункта назначения, из которых все являются международными. Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax. Также авиаперевозчик является стартовым заказчиком самолета Airbus A350-900. Всего флот компании насчитывает 213 воздушных судов, из них 94 Boeing различной модификации, а 119 – Airbus.

Во время пресс-конференции, 5 февраля, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вместе с руководителями аэропортов "Международный аэропорт "Борисполь", "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" и КП "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс" обсудили планы по развитию авиационной отрасли на 2019 год.