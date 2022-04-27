"ВСУ готовят постановку о гибели мирных": пропаганда Кремля придумала новый фейк

Российская пропаганда не прекращает попыток оправдать преступления своих солдат. На этот раз враг распространяет откровенную ложь об обстреле Лисичанска.

Довольно часто российские оккупанты "предупреждают" о своих будущих целях, чтобы впоследствии обвинить в своих преступлениях ВСУ. В этот раз под прицелом может оказаться Лисичанск.

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Очередной фейк россиян

Враг начал распространять информацию о том, что ВСУ возле центрального рынка Лисичанска якобы готовят постановку о гибели мирных украинцев.

Артиллеристы 57-й бригады накануне по ошибке сами обстреляли этот район. Теперь они свозят туда разбитые машины и тела украинских военнослужащих, переодетых в гражданских,

– врут рашисты в своем сообщении.

На самом же деле сейчас на рынке тихо, никаких тел не обнаружили. Сообщается, что очередной вброс врага может быть попыткой оправдать свое будущее преступление.

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