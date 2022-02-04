Такая рокировка состоялась с легкой руки Вадима Рабиновича, которому и принадлежит ютуб-канал MIGnews.

По теме YouTube заблокировал каналы ОПЗЖ UkrLive и "Первый независимый"

Таким образом, Рабинович решил "выручить" своего однопартийца и кума Путина Виктора Медведчука. Ведь, как известно, UkrLive и Первый независимый принадлежат соратнику нардепа от ОПЗЖ Медведчука Нестору Шуфричу.

Сейчас же UkrLive и "Первый независимый" снова доступны для просмотра на ютуб-канале MIGnews. По состоянию на 4 февраля у этого ютуб-канала более 20 тысяч подписчиков.

Что известно о блокировке ютуб-каналов ОПЗЖ

Блокировка ютуб-каналов вещателей видеохостинг объяснил "нарушением правил сообщества YouTube". В совместном заявлении "Первый независимый" и UkrLive отметили, что продолжают вещать по другим адресам. Говорят, что не остановятся.

Отметим, что 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно санкций против компаний-владельцев "Первого независимого" и UkrLive. Санкции сроком на 5 лет введены против:

ООО "Медиахолдинг Новости", созданного сотрудниками закрытых каналов Медведчука,

ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство".

Обратите внимание! Все эти компании связаны с нардепами Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

На каналах назвали санкции давлением и "попыткой подавить любое альтернативное мнение".

Очередные санкции против каналов ОПЗЖ: смотрите видео