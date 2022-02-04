Така рокіровки відбулася з легкої руки Вадима Рабіновича, якому й належить ютуб-канал MІGnews.

До теми YouTube заблокував канали ОПЗЖ UkrLive та "Перший незалежний"

У такий спосіб Рабінович вирішив "виручити" свого однопартійця та кума Путіна Віктора Медведчука. Адже, як відомо, UkrLive та "Перший незалежний" належать соратнику нардепа від ОПЗЖ Медведчука Нестору Шуфричу.

Зараз же UkrLive та "Перший незалежний" знову доступні для перегляду на ютуб-каналі MІGnews. Станом на 4 лютого цей ютуб-канал має понад 20 тисяч підписників.

Що відомо про блокування ютуб-каналів ОПЗЖ

Блокування ютуб-каналів мовників відеохостинг пояснив "порушенням правил спільноти YouTube". У спільній заяві "Перший незалежний" та UkrLive зазначили, що продовжують мовити за іншими адресами. Кажуть, що не зупиняться.

Зауважимо, що 28 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти компаній-власників "Першого незалежного" та UkrLive. Санкції строком на 5 років запроваджені проти:

ТОВ "Медіахолдинг Новини", створеного співробітниками закритих каналів Медведчука,

ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір".

Зверніть увагу! Усі ці компанії пов'язані з нардепами Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.

На каналах назвали санкції тиском та "спробою придушити будь-яку альтернативну думку".

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