Выступил Вадим Рабинович в прямом эфире прямо с Красной площади. Соответствующее видео есть на ютубе пропагандистских росСМИ.
Напомним Рабинович улетел в Москву на встречу с Козаком
"Искал мир и соскучился по Москве"
Депутат Верховной Рады Украины на вражеском канале заявил, что очень любит этот город. Он рассказал о ходе своей встречи с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком. По его словам, "визит был успешен".
Также он анонсировал, что пообщается с представителями путинской "Единой России".
Я очень соскучился по Москве, очень люблю этот город. Что касается моего посещения Дмитрия Козака, то думаю, что это естественно. Потому что поиск мира – это наши обязанности,
– заявил Рабинович.
Относительно возможных претензий со стороны спецслужб Украины, нардеп дерзко заявил, что имеет право ездить куда хочет. Мол, это его работа как депутата.