Виступив Вадим Рабінович у прямому ефірі прямо з Красної площі. Відповідне відео є на ютубі пропагандистських росЗМІ.

Нагадаємо Рабінович полетів у Москву на зустріч з Козаком

"Шукав мир і скучив за Москвою"

Депутат Верховної Ради України на ворожому каналі заявив, що дуже любить це місто. Він розповів про перебіг своєї зустрічі з заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. За його словами, "візит був успішний".

Також він анонсував, що поспілкується із представниками путінської "Єдиної Росії".

Я дуже скучив за Москвою, дуже люблю це місто. Що стосується моїх відвідин Дмитра Козака, то думаю, що це природно. Тому що пошук миру – це наші обов'язки,

– заявив Рабінович.

Щодо можливих претензій з боку спецслужб України, нардеп зухвало заявив, що має право їздити куди хоче. Мовляв, це його робота як депутата.

Зверніть увагу! Депутати від ОПЗЖ уже не вперше їздять у Москву за час збройної агресії Росії. Зазвичай їхню делегацію очолював Віктор Медведчук. Проте через його цілодобовий домашній арешт роль "моста між країнами" взяв на себе одіозний Вадим Рабінович.