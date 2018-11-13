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      Рабинович и Бойко могут так и не объединиться, – эксперт назвал причину

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      Бойко и Рабинович подписали соглашение
      Бойко и Рабинович подписали соглашение / Фото из открытых источников

      Объединение пророссийских политиков Вадима Рабиновича и Юрия Бойко повысит рейтинги единого кандидата на президентских выборах. Хотя их рейтинги не будут арифметически слиты. В конце концов, далеко не факт, что они действительно объединятся.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Леонов.

      Более подробно в материале: Слияние пятой колонны: кто будет единым кандидатом Кремля, и какие шансы у пророссийских сил?

      Рабинович играет на радикальном посткоммунистическом поле. Бойко ориентируется на более умеренный электорат бывших регионалов. И кто бы ни стал из них единым кандидатом, часть электората другого отойдет. Увеличение результата будет. Хотя это не гарантирует такому кандидату выхода во второй тур,
      – считает Александр Леонов.

      В то же время, по мнению эксперта, до реального объединения кремлевских кандидатов и сил может и не дойти. Александр Леонов замечает: после подписания соглашения о создании "Оппозиционной платформы – За життя" против выступили олигархи Новинский, который очень близок к Москве, и Ахметов.

      "Интересная будет ситуация, если "За життя" договорится с частью "Оппоблока", подконтрольной Фирташу-Левочкину, но не с Ахметовым. Это может привести к тому, что Ахметов может поддержать на выборах того же Вилкула, чем оттянет часть электората от условно единого пророссийского кандидата. Ахметов не один раз видел, чего стоят гарантии Москвы. Он понимает, что сегодня согласится на такое объединение, а завтра у него не будет политического контроля, потому что под себя все возьмет Медведчук", – отмечает Леонов.

      При этом, считает эксперт, на парламентских выборах этот блок может потерять часть голосов. По его словам, слияние может привести к разным последствиям. В частности, под лидера общественного мнения может дать хорошие результаты. Как в 2002 году, когда под Ющенко создали "Нашу Украину", которая заняла первое место. Зато "За ЕдУ" – куда влились прокучмовские силы, проиграла. Хотя в одиночку эти партии могли бы получить существенный результат. И второй вариант в ситуации с "Оппозиционной платформой – За життя" более вероятен.

      Напомним, сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя". Накануне кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За життя".

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Оппозиционный блок Вадим Рабинович Юрий Бойко Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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