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      Рабинович заявил, что не пойдет в президенты – все из-за религии

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      Вадим Рабинович не будет баллотироваться в президенты
      Вадим Рабинович не будет баллотироваться в президенты / Українське фото

      Лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович объявил, что не будет выдвигать своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2019.

      Об этом он заявил во время брифинга в Киеве 15 ноября.

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      Рабинович сказал, что не станет единым кандидатом на пост президента от созданной "Оппозиционной платформы — За життя".

      Нардеп пояснил, что поскольку он является евреем, считает, что "не имеет морального права" решать православные вопросы.

      Я долго думал этой ночью, и мне кажется, что я как человек, который исповедует иудаизм, не могу и не имею морального права быть судьей в вопросах православия, что является безусловным долгом будущего президента,
      – озвучил свою позицию Вадим Рабинович.

      Он заявил, что уже обратился в совет партии с просьбой, чтобы была выдвинута новая кандидатура.

      Кто такой Вадим Рабинович: смотрите видео

       

       

      Напомним, 9 ноября "Оппозиционный блок" и партия "За життя" объявили о создании совместной "оппозиционной платформы - За життя".

      14 ноября один из сопредседателей фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Юрий Бойко заявил, что уходит из "Оппоблока".

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Оппозиционный блок Вадим Рабинович
      Источник: 24 канал
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