Детали жуткого инцидента в Винницкой области

43-летний Анатолий Килиевич просидел в металлической коробке в жару без воды и еды почти сутки. Он рассказал, что у фермера-палача работает механиком, однако зарплаты не видел уже почти полгода.

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Мужчина признался, что едва выжил в сушилке: "Душно, духота была. Страшно".

Крики из склада услышала местная жительница, которая живет рядом. Она и пришла на помощь Анатолию.

Я подошла к нему. Говорю: "Как ты, Толя?". Он говорит, что тяжело дышать, не может, к вечеру не доживет,

– рассказала женщина.

Самостоятельно освободить мужчину люди не могли – сушилка была присыпана зерном. Местные вызвали полицию. Освободив Анатолия правоохранители отвезли его в родное село в 60 километрах от Вербовки.

Фермер постоянно издевается над работниками

По словам жителей села, 58-летний фермер постоянно издевается над рабочими. Он пользуется тем, что другой работы в селе нет. Поэтому люди должны терпеть обиды.

"Сколько здесь людей у ​​него было, сажал и в погреб и есть не давал", – призналась Надежда Степанова.

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В то же время в сельсовете фермера защищают. Говорят, что он обрабатывает 50 гектаров земли и исправно платит налоги. За пытки якобы ничего не слышали.

Жалобы к нам не поступали. Плохого мы не слышали. Арендатор, как арендатор, ничего плохого не могу сказать. Я даже у него работала бригадиром,

– заявила староста Снежнянского сельсовета Татьяна Адамчук.

Детали инцидента