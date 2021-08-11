Деталі моторошного інциденту на Вінниччині

43-річний Анатолій Кілієвич просидів у металевій коробці у спеку без води та їжі майже добу. Він розповів, що у фермера-ката працює механіком, однак зарплати не бачив вже майже пів року.

До теми На Вінниччині фермер взяв у заручники працівника: тримав його у сушарці для фруктів

Чоловік зізнався, що ледве вижив у сушарці: "Душно, задуха була. Страшно".

Крики зі складу почула місцева мешканка, яка живе поруч. Вона і прийшла на допомогу Анатолію.

Я підійшла до нього. Кажу: "Як ти, Толя?". Він каже, що тяжко дихати, не може, до вечора не доживе,

– розповіла жінка.

Самотужки визволити чоловіка люди не могли – сушарка була присипана зерном. Місцеві викликали поліцію. Звільнивши Анатолія правоохоронці відвезли його у рідне село за 60 кілометрів від Вербівки.

Фермер постійно знущається з працівників

За словами селян, 58-річний фермер постійно знущається з робітників. Він користується тим, що іншої роботи в селі немає. Тому люди мусять терпіти образи.

"Скільки тут людей у нього було, садив і в погріб і їсти не давав", – зізналася Надія Степанова.

Читайте також Скандал зі "зникненням" сім'ї на Житомирській трасі отримав новий поворот: на них подали 5 заяв

Водночас у сільраді фермера захищають. Кажуть, що він обробляє 50 гектарів землі й справно платить податки. За катування, мовляв, нічого не чули.

Скарги до нас не надходили. Поганого ми не чули. Орендар, як орендар, нічого поганого не можу сказати. Я навіть в нього працювала бригадиром,

– заявила староста Сніжнянської сільради Тетяна Адамчук.

Деталі інциденту