Поліцейські зареєстрували кілька заяв від потерпілих. Відтак почали нове розслідування.

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Що відомо про зникнення сім'ї

Володимир Казьмін та його дружина Оксана разом із 4-річним сином зникли 27 липня. Відомо, що сім'я поспішно зібрала речі та покинула будинок у селі Яришівка Вінницької області.

Вони розповідали, що їдуть на відпочинок в Одеську область. Однак згодом зв'язок з ними зник. Казьміни вимкнули телефони, видалили не лише фото, а й всі свої сторінки в соцмережах.

Востаннє камери спостереження помітили родину в їх машині на Житомирській трасі. Усю сім'ю оголосили в розшук.

Казьміних знайшли

Вже 4 серпня Володимира, Оксану й маленького Микиту Казьміних знайшли на Закарпатті. З ними все було добре. Коли з'ясували всі деталі, сім'ю відпустили додому.

Подружжя могло втікати від боргів

Співрозмовники видання розповіли, що дорослі ховалися від великих боргів в одному з маленьких сіл Закарпатської області. На них подали заяви щодо шахрайських дій – нібито сім'я взяла гроші в борг та зникла.

Правоохоронці вирішують, чи відкривати кримінальну справу щодо шахрайства. Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт чи позбавлення волі від 3 до 20 років із конфіскацією майна.