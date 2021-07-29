Работать четыре дня в неделю: возможно ли о таком мечтать в Украине

Некоторые европейские страны и международные компании активно тестируют перевод своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Эксперты говорят, что в украинских реалиях о введении такого новшества пока говорить рано.

Готова ли Украина к четырехдневной рабочей неделе

Сайт по поиску работы Jooble провел опрос о том, готовы ли украинские работодатели перейти на 4-дневную рабочую неделю.

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Так, большая часть респондентов, а именно 52,5% работодателей считают реалистичной возможность ввести 4-дневную рабочую неделю в Украине. В то же время 47,5% признают идею нереалистичной для нашей страны.

Речь идет о перестройке внутренних процессов таким образом, чтобы продукт или услуга, которую предоставляет бизнес, осталась доступной для клиентов без изменений. Но 28,7% не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников,

– говорят в Jooble

Кроме этого, 87,8% опрошенных работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату своим сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов. А 12,2% считают, что зарплату логично уменьшить в таком случае.

Также, 28,7% работодателей, которые не готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в своей компании, как эксперимент, отметили, что это связано с тем, что: деятельность компании не подходит для такого формата работы, уменьшит доходы компании, замедлит различные процессы в компании, уменьшит контроль за работой сотрудников.

Александра Панасицкая, младший аналитик VoxCheck, говорит, что в Украине уже есть опыт перехода на четырехдневную рабочую неделю. Так, в 2019 году такую практику ввели в IT-компании Brightа.

Впрочем, эксперимент на 60% оказался неуспешным. Команда не смогла справиться с нагрузкой за 4 рабочих дня. Но эмоциональное состояние персонала улучшилось, и у них появилось больше свободного времени.

Согласно законодательству Украины, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Однако, предприятия и организации имеют возможность уменьшать эту норму, когда заключают коллективный договор. И основную заработную плату начисляют за выполненную (часовую) норму труда,

– говорит аналитик.

В Минэкономики отмечают, если уменьшить рабочее время, но сохранить при этом зарплаты на том же уровне, это может привести к падению объемов работ или услуг предприятий.

Соответственно, меньше платежей будут поступать в бюджеты (государственного и местных) и фонды социального страхования. Поэтому конкурентоспособность национальной экономики может упасть, а позиции нацпроизводителей на мировых рынках ухудшиться.

Эксперименты в мире с переходом на 4-дневную рабочую неделю показывают неплохие результаты / Фото Pixabay

Как это работает в других странах

Александра Панасицкая отметила, что недавние результаты исследований в Исландии показали, что сокращенное рабочее время может принести положительный эффект как для производительности труда, так и для здоровья работников. При этом, в ходе двух экспериментов зарплату рабочим не снижали.

Так, рабочую неделю сократили с пяти до четырех дней, а число рабочих часов — с 40 до 35-36. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек — это больше 1% всего трудоспособного населения Исландии. Сам же эксперимент начали еще в 2015 и 2017 годах, а конечный отчет аналитический центр опубликовал в конце июня.

Примечательно, что у работников значительно уменьшился уровень стресса и выгорания, они наладили баланс между работой и жизнью и стали лучше планировать свое рабочее время. Кроме этого, у людей появилось больше времени на семью, хобби, домашние дела. В исследовании также пришли к выводу, что 86% исландских рабочих могут перейти на работу с сокращенным рабочим днем,

– комментирует Панасицкая.

Она добавила, что Исландия – не единственная страна, где проводят подобные эксперименты и планируют перейти на четырехдневку. Так, например, в Испании левоцентрическая партия Más País выделила на проект по тестированию сокращенного рабочего времени 50 млн евро.

Похожая программа есть и в Новой Зеландии. Тамошняя компания Unilever на год перевела своих работников в режим работы с 4-дневной рабочей неделей. Новый формат работы будут тестировать до декабря 2021 года. Зарплаты работников и продолжительность рабочего дня не будут менять.

В Японии еще в 2019 году доказали, что сокращение рабочей недели не приведет к падению производительности, а наоборот повысит эффективность. Так, когда четырехдневку ввели в компании Microsoft Japan, производительность среди сотрудников там увеличилась на 40%.

Украина пока не готова к переходу на 4-дневную рабочую неделю / Фото Pixabay

Какие есть препятствия и преимущества

Слава Кондрацкая, HR Generalist агентства коммуникаций "ВАРТО", говорит, что увеличение производительности труда на 40% в японском филиале Microsoft – не совсем соответствует действительности. Так как важно понимать, как именно они измерили производительность. А измерили они ее "как продажи на одного работника в августе 2019 к продажам августа 2018".

Любой профессиональный менеджер по корпоративным продажам скажет вам, что нельзя приравнивать один месяц к другому, есть цикл продаж, который длится до года. Да, работники действительно были рады оплачиваемому выходному дню, расходы на электроэнергию и бумагу сократились, но увеличение производительности на 40% – это не реальное увеличение производительности труда,

– отметила Кондрацкая.

Она добавила, что если у нас сейчас в Украине рабочая неделя составляет 40 часов и у каждой команды есть свой ритм работы и клиенты, которые привыкли к режиму, поддерживать эффективную работу, не уменьшая объемы, просто нереально. Люди просто не смогут так быстро самоорганизоваться, пересмотреть эффективность и параллельность своих процессов, будут перерабатывать и формально будут работать те же 40 часов просто в рамках 4 рабочих дней.

Я не верю, что в нашей сегодняшней культуре работники встанут и спокойно пойдут на три выходных, зная, что у них горят дедлайны, поэтому не верю, что такие эксперименты сработают у нас. Конечно, преимущества такой рабочей недели в условиях выгорания есть и уменьшают риск текучки кадров, но сейчас мы все нацелены на гибкость, а не на уменьшение рабочей недели,

– объяснила Кондрацкая.

Наталья Сухачева, директор департамента персонала Юнекс Банка, говорит, что некоторые локальные эксперименты показали, что такая идея имеет право на существование, хотя все же вызывает много вопросов. Прежде всего этот смелый шаг потребует от персонала очень высокого уровня самоорганизации. Нет сомнений, что наемным работникам такой график понравится, однако будет ли он по нраву работодателям – большой вопрос. Активные, целеустремленные люди действительно будут работать более концентрированно. За счет уменьшения продолжительности кофе-брейков, совещаний и тому подобное. Но те из работников, которые требуют контроля, вряд ли станут работать эффективнее.

В общем, я верю в перспективность 4-дневной рабочей недели. Это действительно может повысить эффективность, уменьшить остроту проблемы "выгорания", которая становится все более актуальной в связи с постоянным ускорением процессов, ростом количества каналов коммуникаций,

– объяснила Сухачева.

И добавила: "Но к его внедрению нужно подходить трезво. Учитывая не только особенности менталитета, но и размер и сущность бизнеса. То, что будет хорошо работать в одних случаях, может оказаться совершенно непригодным для другого".

Она подытожила, что проверять эффективность идеи надо на примере даже не компаний, а регионов. Потому что многие процессы в бизнесе связаны. Если, скажем, одна компания перейдет на 4-дневную неделю, а ее партнер – нет, пострадают результаты обоих.