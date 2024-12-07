Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Артан". Разведчики отмечают, что они методично уничтожают армию противника благодаря слаженной работе штурмовиков, артиллеристов и операторов БПЛА.
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Бойцы "Артана" наносят сокрушительные удары
Работа "Артана" – это холодный расчет, точное планирование и слаженное взаимодействие всех элементов боевой группы.
Ежедневно воины системно выжигают позиции россиян, нанося сокрушительные удары и заставляя оккупантов покидать украинские территории.
Командир подразделения с позывным "Титан" отмечает, что главный принцип их работы – это четкое выполнение поставленных задач.
Четкое планирование, слаженное взаимодействие с другими подразделениями, острый ум и холодный расчет в действиях каждого бойца обеспечивают результат. Имеем задачи, которые методично выполняем,
– пояснил он.
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Слаженная работа "Артана" позволяет быстро выявлять слабые места россиян, определять расположение его техники и живой силы, а затем наносить точные удары, которые оставляют врагу все меньше шансов для сопротивления.