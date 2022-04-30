Сферы будущего в Украине

О них в эфире 24 канала сказала София Папирник, основательница HR studio и UnameIT.

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В послевоенное время самая нужная работа будет в сфере сельского хозяйства. Оно будет очень активно развиваться.

Я считаю, что это будущее Украины. Даже если бы были другие обстоятельства, но однозначно сельское хозяйство будет прогрессировать. Об этом говорят даже европейцы. Это сфера будущего в Украине,

– рассказала Папирник.

Более того, нас ждут новые IТ-стартапы для этого направления.

Кроме этого, будет развиваться и строительство. Что логично звучит особенно для послевоенного времени. Уже даже появляются компании, предлагающие строить бомбоубежища.

Еще одна сфера, которая будет интенсивно набирать обороты после победы – благотворительные организации. Появится потребность в физической и психологической помощи.

Какие еще профессии будут востребованы

Украина будет понемногу отходить от онлайн работы, потому что однозначно нужны будут слесари, электрики, урбанисты, инженеры. Однако и IТ-сфера будет стремительно развиваться.

Как украинцы возвращаются к работе во время войны

Результаты нового опроса свидетельствуют о том, что украинцы постепенно возвращаются к работе. Пока среди тех, у кого была работа до войны, продолжают работать 59%.

39% из тех, у кого была работа до войны, до сих пор без нее. Для сравнения в марте было 53%, в начале апреля – 41%.

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