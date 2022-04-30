Сфери майбутнього в Україні

Про них в ефірі 24 каналу сказала Софія Папірник, засновниця HR studio і UnameIT.

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У повоєнний час найпотрібніша робота буде у сфері сільського господарства. Воно дуже активно розвиватиметься.

Я вважаю, що це майбутнє України. Навіть якщо були б інші обставини, але однозначно сільське господарство прогресуватиме. Про це говорять навіть європейці. Це сфера майбутнього в Україні,

– розповіла Папірник.

Ба більше, на нас чекають нові ІТ-стартапи для цього напрямку.

Крім цього, розвиватиметься й будівництво. Що логічно звучить, особливо для повоєнного часу. Вже навіть з'являються компанії, які пропонують будувати бомбосховища.

Ще одна сфера, яка інтенсивно набиратиме обертів після перемоги – благодійні організації. З'явиться потреба у фізичній та психологічній допомозі.

Які ще професії будуть затребуваними

Україна потроху відходитиме від онлайн-роботи, бо однозначно потрібні будуть слюсарі, електрики, урбаністи, інженери. Однак й ІТ-сфера стрімко розвиватиметься.

Як українці повертаються до роботи під час війни

Результати нового опитування свідчать про те, що українці поступово повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59%.

Натомість 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі її не мають. Для порівняння у березні було 53%, на початку квітня – 41%.

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