Сфери майбутнього в Україні
Про них в ефірі 24 каналу сказала Софія Папірник, засновниця HR studio і UnameIT.
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У повоєнний час найпотрібніша робота буде у сфері сільського господарства. Воно дуже активно розвиватиметься.
Я вважаю, що це майбутнє України. Навіть якщо були б інші обставини, але однозначно сільське господарство прогресуватиме. Про це говорять навіть європейці. Це сфера майбутнього в Україні,
– розповіла Папірник.
Ба більше, на нас чекають нові ІТ-стартапи для цього напрямку.
Крім цього, розвиватиметься й будівництво. Що логічно звучить, особливо для повоєнного часу. Вже навіть з'являються компанії, які пропонують будувати бомбосховища.
Ще одна сфера, яка інтенсивно набиратиме обертів після перемоги – благодійні організації. З'явиться потреба у фізичній та психологічній допомозі.
Які ще професії будуть затребуваними
Україна потроху відходитиме від онлайн-роботи, бо однозначно потрібні будуть слюсарі, електрики, урбаністи, інженери. Однак й ІТ-сфера стрімко розвиватиметься.
Як українці повертаються до роботи під час війни
- Результати нового опитування свідчать про те, що українці поступово повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59%.
- Натомість 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі її не мають. Для порівняння у березні було 53%, на початку квітня – 41%.
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