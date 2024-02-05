Каждый снимок и видео работы противовоздушной обороны может стать источником информации для российских оккупантов. Об этом спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью проекту "Поговорим", информирует 24 Канал.

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Источник информации для врага

По словам Игната, россияне анализируют видео, фото и сообщения в украинском информационном пространстве, и это помогает им находить средства противовоздушной обороны Украины.

"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими-то – это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. На словах, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО", – сказал Игнат.

Спикер объяснил, как работает враг с процессом съемки.

"С одной точки снимает один человек, со второй точки – второй человек, с третьей точки – третий человек. Это называется трех координатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка, скажем, "Patriot" и нанести повторный удар",

– добавил Игнат.

Спикер добавил и о камерах видеонаблюдения, которые нужно выключать во время воздушной тревоги.

"Вы знаете историю с камерами, которые были включены. Надо выключать те камеры, что это вообще недопустимо и занимается уже Служба безопасности Украины, другие правоохранители. Сегодня в отношении тех, кто пренебрегает этими правилами, есть запреты соответствующие, особенно в реальном времени это очень и очень может повредить", – отметил Юрий Игнат.

Относительно съемки работы ПВО Воздушными Силами и иностранцами, Юрий Игнат отметил, что перед публикацией видео проверяется.

Вы же видите, что и мы выкладываем работу ПВО и иностранцы уже выкладывают работу ПВО. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели – то почему нет. Мы должны показать партнерам, что их оружие работает, что оно эффективно, что мы сбиваем ракеты,

– отметил спикер.

СБУ заблокировала камеры, которые "засветили" работу ПВО

Служба безопасности Украины, используя оперативные данные, определила расположение и отключила вебкамеры, которые транслировали информацию о работе предприятий и ключевых объектов инфраструктуры в Киеве во время воздушной атаки 2 января.

Спецслужбы России взломали две камеры в столице и с помощью них собирали необходимые данные для ударов.

С начала полномасштабного вторжения киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые Россия могла использовать для корректировки обстрелов. Спецслужбисты напоминают, что снимать работу ПВО запрещено.