Кожний знімок і відео роботи протиповітряної оборони може стати джерелом інформації для російських окупантів. Про це речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю проєкту "Поговоримо", інформує 24 Канал.

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Джерело інформації для ворога

За словами Ігната, росіяни аналізують відео, фото та повідомлення в українському інформаційному просторі, і це допомагає їм знаходити засоби протиповітряної оборони України.

"Є багато в них варіантів, але коли ми допомагаємо отими знімками, тими коментарями якимись – це все аналізується. Кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. На словах, на пальцях пояснюю, є в нас ракети, десь там працює в нас ППО", – сказав Ігнат.

Спікер пояснив, як працює ворог з процесом знімання.

"З однієї точки знімає одна людина з другої точки – друга людина, з третьої точки – третя людина. Це називається трикоординатний збіг паралелей. Так точно можна визначити, де стоїть пускова установка, скажімо, "Patriot" і завдати повторного удару",

– додав Ігнат.

Речник додав і про камери відеоспостереження, які потрібно вимикати під час повітряної тривоги.

"Ви знаєте історію з камерами, які були ввімкнені. Треба вимикати ті камери, що це взагалі неприпустимо та займається вже Служба безпеки України, інші правоохоронці. Сьогодні щодо тих, хто нехтує оцими правилами, є заборони відповідні, особливо в реальному часі це дуже і дуже може зашкодити", – зазначив Юрій Ігнат.

Щодо знімання роботи ППО Повітряними Силами та іноземцями, Юрій Ігнат наголосив, що перед публікацією відео перевіряється.

Ви ж бачите, що і ми викладаємо роботу ППО, і іноземці уже викладають роботу ППО. Ми дивимося, чи немає нічого там зайвого, і публікуємо, якщо воно показує підрив ракети в повітрі, тобто перехоплення повітряної цілі – то чому ні. Ми маємо показати партнерам, що їхня зброя працює, що вона ефективна, що ми збиваємо ракети,

– зазначив спікер.

СБУ заблокувала камери, які "засвітили" роботу ППО

Служба безпеки України, використовуючи оперативні дані, визначила розташування та відключила вебкамери, які транслювали інформацію щодо роботи підприємств та ключових об'єктів інфраструктури в Києві під час повітряної атаки 2 січня.

Спецслужби Росії зламали дві камери у столиці та за допомогою них збирали необхідні дані для ударів.

З початку повномасштабного вторгнення кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які Росія могла використовувати для корегування обстрілів. Спецслужбовці нагадують, що знімати роботу ППО заборонено.