У традиційному вечірньому зверненні Зеленський зосередився на допомозі від партнерів, а також згадав про нагородження бійців ГУР.

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Світ пліч-о-пліч з Україною

Триває робота з командами європейських держав щодо посилення України, нових оборонних пакетів, нових безпекових рішень. Цього тижня ми маємо нові рішення про підтримку нашої держави від Німеччини, від Нідерландів. Люксембург приєднався до нашої авіаційної коаліції. Литва – є новий пакет. З міністром закордонних справ Канади обговорили подальшу оборонну співпрацю. Виконуються оборонні контракти, які для нас критично важливі. Є посилення ППО,

– розповів Зеленський.

За словами президента, важливо пам'ятати: так, Росія розпочала війну на українському фронті, "але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність". Вільний світ має бути консолідованим, і цю єдність вкрай важливо зберігати. Слід "робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії", адже "іншого Москва не розуміє".

Україна продовжує працювати з партнерами. Ця робота стосується і нових санкцій проти Росії, і блокування російських схем обходу санкцій. Максимально активно працюють щодо можливої конфіскації російських активів, раніше вони були розосереджені в різних юрисдикціях.

Прем'єр доповів про стан енергетики

Після ударів росіян тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах. Через ворожі атаки там були відключення електрики. У Дніпропетровську область поїхав голова Укренерго, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів президентові щодо відновлювальних робіт і захисту об’єктів енергетики.

Героїв відзначили нагородами

Відзначив сьогодні воїнів ГУР державними нагородами. Саме тих хлопців, які забезпечили черговий успіх для України – затоплення російського військового корабля в озері Донузлав у нашому Криму. Ефектний вчинок. Але й ефективний, і надзвичайно корисний: що менше в Чорному морі російського флоту, то більше безпеки і в регіоні, і загалом у світі,

– зазначив Зеленський.

Також президент розповів, що продовжив нашу нову традицію шани до всіх Героїв України. Зокрема, він вручив сертифікати на квартири воїнам, відзначеним орденом "Золота Зірка", та рідним Героїв.

"Іще 30 родин. Воїнів, які боролися проти окупантів і після 2014 року, і в цій війні. Кожна історія кожного Героя заслуговує на те, щоб українці завжди пам'ятали й шанували хоробрість наших воїнів", – підкреслив президент.