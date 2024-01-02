З початку повномасштабного вторгнення кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які Росія могла використовувати для корегування обстрілів. Спецслужбовці нагадують, що зйомка роботи ППО є забороненою.
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Росіяни приховано спостерігали
Служба безпеки України, використовуючи оперативні дані, визначила розташування та відключила вебкамери, які транслювали інформацію щодо роботи підприємств та ключових об'єктів інфраструктури в Києві під час повітряної атаки 2 січня.
Одна з камер була встановлена на балконі багатоквартирного будинку і використовувалася місцевим Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Хакери зламали пристрій, отримавши віддалений доступ до камери.
Проникнувши до її налаштувань, спецслужби Росії змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери,
– повідомили в СБУ.
Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Ворог також отримав до неї прихований доступ, що допомагало йому у фіксації прилеглої території.
Повідомляється, що за допомогою цих пристроїв ворог збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву. Наразі СБУ займається нейтралізацією нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.
Масована атака на столицю
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Зокрема ворог обстріляв Київ "Кинджалами", а також ракетами "Калібр", Х-155, Х-555 та Х-55. Повітряним Силам вдалося знищити 72 повітряні цілі – в тому числі й 10 хвалених росіянами "Кинджалів".
- На жаль, не обійшлося без влучань. У кількох районах столиці сталося загоряння у житлових і нежитлових будівлях. Зокрема, через пожежу в багатоповерхівці Солом'янського району є постраждалі та жертва.
- Під час сьогоднішньої масової ракетної атаки на територію України російські окупанти використовували ракети Х-101, які були виготовлені у четвертому кварталі 2023 року. Це демонструє, що темп поточного виробництва – це один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами.