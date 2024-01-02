С начала полномасштабного вторжения киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые Россия могла использовать для корректировки обстрелов. Спецслужащие напоминают, что съемка работы ПВО запрещена.

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Россияне скрыто наблюдали

Служба безопасности Украины, используя оперативные данные, определила местонахождение и отключила веб-камеры, которые транслировали информацию о работе предприятий и ключевых объектов инфраструктуры в Киеве во время воздушной атаки 2 января.

Одна из камер была установлена на балконе многоквартирного дома и использовалась местным объединением совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Хакеры взломали устройство, получив удаленный доступ к камере.

Проникнув к ее настройкам, спецслужбы России изменяли угол обзора и подсоединили ее к стриминговой платформе в YouTube. Таким образом оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры,

– сообщили в СБУ.

Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом. Враг также получил к ней скрытый доступ, что помогало ему в фиксации прилегающей территории.

Сообщается, что с помощью этих устройств враг собирал данные по подготовке и корректировке ударов по Киеву. СБУ занимается нейтрализацией новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры.

Массированная атака на столицу