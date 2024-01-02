С начала полномасштабного вторжения киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые Россия могла использовать для корректировки обстрелов. Спецслужащие напоминают, что съемка работы ПВО запрещена.
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Россияне скрыто наблюдали
Служба безопасности Украины, используя оперативные данные, определила местонахождение и отключила веб-камеры, которые транслировали информацию о работе предприятий и ключевых объектов инфраструктуры в Киеве во время воздушной атаки 2 января.
Одна из камер была установлена на балконе многоквартирного дома и использовалась местным объединением совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Хакеры взломали устройство, получив удаленный доступ к камере.
Проникнув к ее настройкам, спецслужбы России изменяли угол обзора и подсоединили ее к стриминговой платформе в YouTube. Таким образом оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры,
– сообщили в СБУ.
Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом. Враг также получил к ней скрытый доступ, что помогало ему в фиксации прилегающей территории.
Сообщается, что с помощью этих устройств враг собирал данные по подготовке и корректировке ударов по Киеву. СБУ занимается нейтрализацией новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры.
Массированная атака на столицу
- Утром 2 января Россия совершила массированную атаку по Украине. В частности, враг обстрелял Киев "Кинжалами", а также ракетами "Калибр", Х-155, Х-555 и Х-55. Воздушным Силам удалось уничтожить 72 воздушных целей – в том числе и 10 хваленых россиянами "Кинжалов".
- К сожалению, не обошлось без попаданий. В нескольких районах столицы произошло возгорание в жилых и нежилых зданиях. В частности, из-за пожара в многоэтажке Соломенского района есть пострадавшие и жертва.
- В ходе сегодняшней массовой ракетной атаки на территорию Украины российские оккупанты использовали ракеты Х-101, которые были изготовлены в четвертом квартале 2023 года. Это демонстрирует, что темп текущего производства – один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными последующими ударами.