Однако, к сожалению, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры. Что об этом известно – рассказывает 24 Канал.
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Украинские силы ПВО сбили ракету и вражеский "Шахид" в Хмельницкой области
Системы противовоздушной обороны хорошо отработали в Хмельницкой области. Во время массированной ракетной атаки утром 10 февраля удалось сбить 1 крылатую ракету и 1 дрон-камикадзе.
К сожалению, враг попал в объект критической инфраструктуры – на месте попадания загорелся пожар, однако огонь уже удалось ликвидировать. Об этом сообщили в местном ОВА.
Какая ситуация в Хмельницком
Какие последствия от вражеской атаки в Хмельницком рассказал городской голова Александр Симчишин в прямом эфире телеканала "Рада". По словам мэра города, во время утреннего нападения россияне снова пытались атаковать область ракетами и "Шахидами".
К сожалению, одна из ракет противника прилетела в один из объектов энергетической инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады. Объект сильно поврежден.
Это уже пятое попадание по энергетической инфраструктуре в области за последние месяцы. Враг цинично пытается оставить украинцев без света и тепла в холодное время года.
Есть поврежденные жилые дома, несколько десятков окон, повреждены крыши. Часть города, около 50%, осталась без света,
– рассказал о последствиях попадания мэр.
Однако Александр Симчишин добавил, что область активно готовилась к коварностям врага, поэтому даже несмотря на попадание все котельни работают, тепло и вода есть. Правда, временно не работает электротранспорт из-за существенных перебоев с электроэнергией.
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Массированная ракетная атака 10 февраля: что известно
- Утром 10 февраля оккупанты еще раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Враг запустил ракеты по Кривому Рогу, Полтавской области, Киеве, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
- В частности, над столицей ПВО сбило 10 ракет. Известно, что их обломки повредили электросети. К счастью, пострадавших нет.
- Кроме того, во время атаки россияне нарушили воздушное пространство НАТО – ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. Также две крылатые ракеты "Калибр" пролетели через Молдову.
- Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Залужный. Таким образом Россия пытается обойти украинскую противовоздушную систему обороны, используя для этого воздушное пространство стран Европы.