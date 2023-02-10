Однако, к сожалению, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры. Что об этом известно – рассказывает 24 Канал.

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Украинские силы ПВО сбили ракету и вражеский "Шахид" в Хмельницкой области

Системы противовоздушной обороны хорошо отработали в Хмельницкой области. Во время массированной ракетной атаки утром 10 февраля удалось сбить 1 крылатую ракету и 1 дрон-камикадзе.

К сожалению, враг попал в объект критической инфраструктуры – на месте попадания загорелся пожар, однако огонь уже удалось ликвидировать. Об этом сообщили в местном ОВА.

Какая ситуация в Хмельницком

Какие последствия от вражеской атаки в Хмельницком рассказал городской голова Александр Симчишин в прямом эфире телеканала "Рада". По словам мэра города, во время утреннего нападения россияне снова пытались атаковать область ракетами и "Шахидами".

К сожалению, одна из ракет противника прилетела в один из объектов энергетической инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады. Объект сильно поврежден.

Это уже пятое попадание по энергетической инфраструктуре в области за последние месяцы. Враг цинично пытается оставить украинцев без света и тепла в холодное время года.

Есть поврежденные жилые дома, несколько десятков окон, повреждены крыши. Часть города, около 50%, осталась без света,

– рассказал о последствиях попадания мэр.

Однако Александр Симчишин добавил, что область активно готовилась к коварностям врага, поэтому даже несмотря на попадание все котельни работают, тепло и вода есть. Правда, временно не работает электротранспорт из-за существенных перебоев с электроэнергией.

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Массированная ракетная атака 10 февраля: что известно