Однак, на жаль, є також влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури. Що про це відомо – розповідає 24 Канал.

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Українські сили ППО збили ракету та ворожий "Шахід" на Хмельниччині

Системи протиповітряної оборони добре відпрацювали на Хмельниччині. Під час масованої ракетної атаки вранці 10 лютого вдалося збити 1 крилату ракету та 1 дрон-камікадзе.

На жаль, ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури – на місці влучання зайнялася пожежа, однак вогонь вже вдалося ліквідувати. Про це повідомили в місцевій ОВА.

Яка ситуація у Хмельницьку

Які наслідки від ворожої атаки у Хмельницькому розповів міський голова Олександр Симчишин у прямому ефірі телеканалу "Рада". За словами мера міста, під час ранкового нападу росіяни знову намагалися атакувати область ракетами та "Шахідами".

На жаль, одна з ракет противника прилетіла в один з об'єктів енергетичної інфраструктури Хмельницької територіальної громади. Об'єкт суттєво пошкоджений.

Це вже п'яте влучання по енергетичній інфраструктурі в області за останні місяці. Ворог цинічно намагається залишити українців без світла і тепла у холодну пору року.

Є пошкоджені житлові будинки, кілька десятків вікон, є пошкоджені дахи. Частина міста, близько 50%, залишилася без світла,

– розповів про наслідки влучання мер.

Однак Олександр Симчишин додав, що область активно готувалася до підступів ворога, тому навіть попри влучання усі котельні працюють, тепло та вода є. Щоправда, тимчасово не працює електротранспорт через перебої з електроенергією.

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Масована ракетна атака 10 лютого: що відомо