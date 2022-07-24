Когда начинается обучение
Для учащихся первых курсов учебных заведений в Министерстве образования определили единый день начала обучения. Это – 1 сентября.
Важно Где в Украине будут учиться дистанционно с 1 сентября
Для учащихся второго и третьего курсов дата начала обучения может меняться. Они могут начать обучение либо раньше, либо позже 1 сентября. Это зависит от особенностей организации производственного обучения (производственной практики) и плановых мероприятий вступительной кампании.
Полезная инфографика Минобразования
Еще одним резоном начать обучение раньше является экономия, ведь Украину в условиях войны и российского вторжения ждет "самая холодная зима в истории". В этой ситуации логичнее начать обучение, когда еще тепло и не нужно тратить лишние средства на отопление.
Подготовка к учебному году в ПТО
После российского вторжения помещения школ, вузов и ПТО на свободных от оккупантов территориях стали убежищем для тысяч беженцев. Сейчас для них ищут новые места размещения, а сами здания ждет ремонт и адаптация под военное время.
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Теперь, чтобы начать учебный процесс в ПТО, там должно быть должным образом оборудовано укрытие с запасами воды, продовольствия и медикаментов, должны быть отработаны меры безопасности и проведены учения среди учащихся, педагогов и персонала.
Сколько будет продолжаться учебный год
Первый семестр учебного года 2022/2023 продлится с 1 сентября по 1 декабря 2022 года, второй семестр – с 15 февраля по 30 июня 2023 года.
В Минобразования также рекомендуют использование субботних дней в теплую часть года и внесение соответствующих изменений в график образовательного процесса и отпуск работников. Опять же – в целях экономии.
Офлайн или онлайн
В новом учебном году ПТО должны работать в очном формате – для такого типа учебных заведений это очень важно, ведь важную роль играет практика.
Рабочие профессии ценны для Украины. Эффективное обучение становится возможным при сочетании длительной практики и теории. Именно поэтому мы рекомендуем профтехам начинать обучение в очном формате. Мы уже наработали перечень мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса. В частности, заведениям до начала нового учебного года необходимо оборудовать укрытие и правильно организовать эвакуационные пути,
– директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик объяснила важность очного обучения в ПТО.
Впрочем, все понимают, что в стране – война, а потому – в зависимости от ситуации – по решению областных военных администраций может быть принято решение о переводе образовательного процесса на дистанционную или смешанную форму.
В случае невозможности проведения образовательного процесса непосредственно в зданиях, помещениях, в частности, из соображений безопасности, в Минобразования рекомендовали заранее согласовать с другими учебными заведениями (в частности, в других населенных пунктах или регионах) возможность использования их материально-технической базы.
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