Коли починається навчання

Для учнів перших курсів закладів професійної освіти у Міністерстві освіти визначили єдиний день початку навчання. Це – 1 вересня.

Важливо Де в Україні будуть вчитися дистанційно з 1 вересня

Для учнів другого і третього курсів дата початку навчання може бути змінена. Вони можуть почати навчання або раніше, або пізніше 1 вересня. Це залежатиме від особливостей організації виробничого навчання (виробничої практики) та планових заходів вступної кампанії.

Корисна інфографіка Міносвіти

Ще одним резоном почати навчання раніше є економія, адже на Україну в умовах війни та російського вторгнення чекає "найхолодніша зима в історії". У цій ситуації логічніше почати навчання, коли ще тепло й не потрібно витрачати зайвих коштів на опалення.

Вступну кампанію до профтехів подовжать до 1 листопада 2022 року. Таким чином, сформовані 1 вересня навчальні групи, планують доукомплектувати. Це важливо для учнів, які через війну залишили свої домівки або опинилися в зоні бойових дій.

Підготовка до навчального року у ПТО

Після російського вторгнення приміщення шкіл, вишів і ПТО на вільних від окупантів територіях стали прихистком для тисяч біженців. Наразі для них шукають нові місця розміщення, а на самі будівлі чекає ремонт та адаптація під умови воєнного часу.

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Відтепер, щоб почати навчальний процес у ПТО, там має бути належним чином обладнане укриття з запасами води, продовольства та медикаментів, повинні бути відпрацьовані заходи безпеки та проведені навчання серед учнів, педагогів та персоналу.

З гуртожитками ситуація складна – розглядаються варіанти укрупнення, тобто якщо різні гуртожитки розташовані поблизу, учнів можуть переселити до одного з них, а біженців та працівників ПТО – до іншого.

Скільки триватиме навчальний рік

Перший семестр навчального року 2022/2023 триватиме з 1 вересня по 1 грудня 2022 року, другий семестр – з 15 лютого по 30 червня 2023 року.

У Міносвіти також рекомендують використання суботніх днів у теплу частину року та внесення відповідних змін до графіка освітнього процесу та відпусток працівників. Знову ж таки – з метою економії.

Офлайн чи онлайн

У новому навчальному році ПТО мають працювати в очному форматі – для такого типу навчальних закладів це дуже важливо, адже важливу роль відіграє практика.

Робітничі професії є цінними для України. Ефективне навчання стає можливим за умови поєднання тривалої практики та теорії. Саме тому ми рекомендуємо профетхам розпочинати навчання в очному форматі. Ми вже напрацювали перелік заходів задля забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу. Зокрема, закладам до початку нового навчального року необхідно обладнати укриття та правильно організувати евакуаційні шляхи,

– директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік пояснила важливість очного навчання у ПТО.

Втім, всі розуміють, що в країні – війна, а тому – залежно від безпекової ситуації – за рішенням обласних військових адміністрацій може бути ухвалено рішення про переведення освітнього процесу на дистанційну або змішану форму.

Про онлайн-ресурси для учнів профтехів чиновники подбали заздалегідь. Звісно, онлайн-курси для майбутніх будівельників, монтажників, сантехніків, швачок і слюсарів – звучить досить дивно, проте, такі реалії часу.

У разі неможливості проведення освітнього процесу безпосередньо в будівлях, приміщеннях, зокрема з міркувань безпеки, у Міносвіти рекомендували заздалегідь погодити з іншими закладами освіти (зокрема, в інших населених пунктах або регіонах) можливість використання їх матеріально-технічної бази.

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