Работа Верховной Рады онлайн: что об этом говорят Зеленский и Разумков

Верховная Рада Украины 30 марта собирается на внеочередное заседание, на котором должны рассмотреть, в частности, вопрос о собственной дистанционной работе. Такую инициативу уже прокомментировали Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков.

Президент Украины и председатель Верховной Рады обсудили этот вопрос с журналистами по результатам заседания фракции "Слуги народа".

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Владимир Зеленский отметил, что такой закон нужен лишь во время эпидемии коронавируса. Мол, когда пандемия завершится, то и исчезнет необходимость в этом.

Это не будет последним внеочередным заседанием. Я обратился к депутатам. Я хочу, чтобы они рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект. Он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса,

– подчеркнул президент.

Со своей стороны председатель Верховной Рады отметил, что необходимо предусмотреть возможность и онлайн-работы комитетов парламента. По его словам, такой законопроект тоже уже есть.

"Эти законопроекты позволят работать в онлайн-режиме. Если будут приняты изменения в закон и постановление ВР, то у комитетов во время чрезвычайного положения, военного положения или карантина будет появляться возможность проводить заседания в режиме онлайн-конференций", – рассказал Разумков.

Как депутаты будут голосовать в режиме онлайн?Председательствующий во время конкретного заседания по очереди будет называть всех депутатов (от наибольшей к наименьшей фракции – фамилии в алфавитном порядке). Тогда на главный экран отображается названный депутат.



Он должен представиться, а тогда голосовать поднятием руки за одну из следующих позиций – "за", "против", "воздержался". После этого член счетной комиссии сообщает о фиксации голоса народного избранника.



Если голосование одного депутата продлится хотя бы минуту, то общее голосование за один законопроект может растянуться на 5–6 часов.