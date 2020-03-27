00:48
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Работа Верховной Рады онлайн: что об этом говорят Зеленский и Разумков

      - Читати новину українською

      Верховная Рада Украины 30 марта собирается на внеочередное заседание, на котором должны рассмотреть, в частности, вопрос о собственной дистанционной работе. Такую инициативу уже прокомментировали Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков.

      Президент Украины и председатель Верховной Рады обсудили этот вопрос с журналистами по результатам заседания фракции "Слуги народа".

      Интересно Как нардепы будут работать онлайн: на сайте Рады появился законопроект

      Владимир Зеленский отметил, что такой закон нужен лишь во время эпидемии коронавируса. Мол, когда пандемия завершится, то и исчезнет необходимость в этом.

      Это не будет последним внеочередным заседанием. Я обратился к депутатам. Я хочу, чтобы они рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект. Он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса,
      – подчеркнул президент.

      Со своей стороны председатель Верховной Рады отметил, что необходимо предусмотреть возможность и онлайн-работы комитетов парламента. По его словам, такой законопроект тоже уже есть.

      "Эти законопроекты позволят работать в онлайн-режиме. Если будут приняты изменения в закон и постановление ВР, то у комитетов во время чрезвычайного положения, военного положения или карантина будет появляться возможность проводить заседания в режиме онлайн-конференций", – рассказал Разумков.

      Как депутаты будут голосовать в режиме онлайн?Председательствующий во время конкретного заседания по очереди будет называть всех депутатов (от наибольшей к наименьшей фракции – фамилии в алфавитном порядке). Тогда на главный экран отображается названный депутат.

      Он должен представиться, а тогда голосовать поднятием руки за одну из следующих позиций – "за", "против", "воздержался". После этого член счетной комиссии сообщает о фиксации голоса народного избранника.

      Если голосование одного депутата продлится хотя бы минуту, то общее голосование за один законопроект может растянуться на 5–6 часов.

      Зеленский рассказал, назначат ли Яценюка главой Нацбанка и уволят ли Емца
      27 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 27 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:06 Новости о коронавирусе 27 марта: Киев могут закрыть, в мире почти 600 000 инфицированных
      Соломія Ніколайчук
      27 марта , 23:59 Гончарук объяснил, что подразумевал, когда говорил "я полный профан в экономике"
      Олена Трибушна
      27 марта , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      27 марта , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      27 марта , 23:30 Пандемия в России: как коронавирус отбирает власть у Путина
      Іван Яковина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук