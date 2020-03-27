Робота Верховної Ради онлайн: що про це кажуть Зеленський і Разумков

Верховна Рада України 30 березня збирається на позачергове засідання, на якому має розглянути, зокрема, питання про власну дистанційну роботу. Таку ініціативу вже прокоментували Володимир Зеленський і Дмитро Разумков.

Президент України і голова Верховної Ради обговорили це питання з журналістами за результатами засідання фракції "Слуги народу".

Цікаво Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт

Володимир Зеленський наголосив, що такий закон потрібен лише під час епідемії коронавірусу. Мовляв, коли пандемія завершиться, то і зникне необхідність у цьому.

Це не буде останнім позачерговим засіданням. Я звернувся до депутатів. Я хочу, щоб вони розглянули можливість працювати дистанційно. Зараз вони пропрацюють такий законопроєкт. Він може діяти тільки зараз, в умовах коронавірусу,

– наголосив президент.

Зі свого боку голова Верховної Ради зазначив, що потрібно передбачити можливість і онлайн-роботи комітетів парламенту. За його словами, такий законопроєкт теж уже є.

"Ці законопроєкти дозволять працювати в онлайн-режимі. Якщо будуть ухвалені зміни до закону, і постанова ВР, то в комітетах під час надзвичайного стану, воєнного стану або карантину буде з'являтися можливість проводити засідання в режимі онлайн-конференцій", – розповів Разумков.

Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн?Головуючий під час конкретного засідання по черзі називатиме усіх депутатів (від найбільшої до найменшої фракцій – прізвища в алфавітному порядку). Тоді на головний екран відображатиметься названий депутат.



Він має представитися, а тоді голосувати підняттям руки за одну з наступних позицій – "за", "проти", "утримався". Після цього член лічильної комісії повідомляє про фіксацію голосу народного обранця.



Якщо голосування одного депутата триватиме бодай хвилину, то загальне голосування за один законопроєкт може розтягнутися на 5-6 годин.