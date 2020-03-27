00:40
28 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Робота Верховної Ради онлайн: що про це кажуть Зеленський і Разумков

      - Читать новость на русском
      Зеленський і Разумков розповіли про законопроєкт щодо онлайн-роботи Ради / epa.gov

      Верховна Рада України 30 березня збирається на позачергове засідання, на якому має розглянути, зокрема, питання про власну дистанційну роботу. Таку ініціативу вже прокоментували Володимир Зеленський і Дмитро Разумков.

      Президент України і голова Верховної Ради обговорили це питання з журналістами за результатами засідання фракції "Слуги народу".

      Цікаво Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт

      Володимир Зеленський наголосив, що такий закон потрібен лише під час епідемії коронавірусу. Мовляв, коли пандемія завершиться, то і зникне необхідність у цьому.

      Це не буде останнім позачерговим засіданням. Я звернувся до депутатів. Я хочу, щоб вони розглянули можливість працювати дистанційно. Зараз вони пропрацюють такий законопроєкт. Він може діяти тільки зараз, в умовах коронавірусу,
      – наголосив президент.

      Зі свого боку голова Верховної Ради зазначив, що потрібно передбачити можливість і онлайн-роботи комітетів парламенту. За його словами, такий законопроєкт теж уже є.

      "Ці законопроєкти дозволять працювати в онлайн-режимі. Якщо будуть ухвалені зміни до закону, і постанова ВР, то в комітетах під час надзвичайного стану, воєнного стану або карантину буде з'являтися можливість проводити засідання в режимі онлайн-конференцій", – розповів Разумков.

      Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн?Головуючий під час конкретного засідання по черзі називатиме усіх депутатів (від найбільшої до найменшої фракцій – прізвища в алфавітному порядку). Тоді на головний екран відображатиметься названий депутат.

      Він має представитися, а тоді голосувати підняттям руки за одну з наступних позицій – "за", "проти", "утримався". Після цього член лічильної комісії повідомляє про фіксацію голосу народного обранця.

      Якщо голосування одного депутата триватиме бодай хвилину, то загальне голосування за один законопроєкт може розтягнутися на 5-6 годин.

      Зеленський розповів, чи призначать Яценюка головою Нацбанку і чи звільнять Ємця
      27 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Новини України Новини політики Дмитро Разумков Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 27 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:06 Новини про коронавірус 27 березня: Київ можуть закрити, у світі майже 600 000 інфікованих
      Соломія Ніколайчук
      27 березня , 23:59 Гончарук пояснив, що мав на увазі, коли говорив "я повний профан в економіці"
      Олена Трибушна
      27 березня , 12:57 Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках
      Тетяна Панасюк
      27 березня , 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      27 березня , 23:30 Пандемія в Росії: як коронавірус відбирає владу у Путіна
      Іван Яковина
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук