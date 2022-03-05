Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время эфира телеканала "Рада".
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Ткаченко рассказал, что одна из первых вещей, которые делали оккупанты в Херсоне, – они пошли на телевизионную башню. Бесспорно, их цель – "промывать мозги" украинцам.
Однако Минкульт имеет несколько решений для этого:
- В частности, есть Объединенный радиоканал, который можно включить на телефоне.
- Есть информация, которую просто рассылают людям.
Также мы будем работать над тем, чтобы украинские каналы были доступны на территории, окруженной оккупантами. Мы будем противодействовать российской пропаганде,
– заявил Ткаченко.
К слову, российские оккупанты разыграли сценарий, как "спасают" людей в Херсоне. Привезли даже "гуманитарную помощь", однако она была просрочена. А люди просто под дулами автоматов стояли и говорили на весь мир, что не хотят в "ХНР". Детали – читайте здесь.
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