Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час ефіру телеканалу "Рада".

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Ткаченко розповів, що одне з перших речей, які робили окупанти в Херсоні, – вони пішли на телевізійну вежу. Безперечно, їхня мета – "промивати мізки" українцям.

Проте Мінкульт має кілька рішень для цього:

Зокрема, є об'єднаний радіоканал, який можна увімкнути на телефоні.

Є інформація, яку просто розсилають людям.

Також ми будемо працювати над тим, щоб українські канали були доступні на території, оточеній окупантами. Ми будемо протидіяти російській пропаганді,

– заявив Ткаченко.

До слова, російські окупанти розіграли сценарій, як "рятують" людей у Херсоні. Привезли навіть "гуманітарну допомогу", однак вона було протермінована. А люди просто під дулами автоматів стояли і говорили на весь світ, що не хочуть в "ХНР". Деталі – читайте тут.