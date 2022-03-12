Работаем с европейцами относительно санкций и вступлению Украины в ЕС, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас с Европой работают по двум направлениям. Это вступление Украины в ЕС и новые антироссийские санкции.

Президент отметил, что с Еврокомиссией согласовываются все процедуры для вступления в ЕС.

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Санкционное направление тоже приоритетно. По словам Зеленского, ожидают новый пакет санкции против России, чтобы побуждать агрессора к миру.

Чтобы там поняли: их экономика просто не переживет эту войну,

– подчеркнул глава государства.

Смотрите видеообращение Зеленского: