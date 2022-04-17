Работаем, гордимся, и всех победим, – Зеленский показал крутое видео со своего рабочего места
17 апреля 2022 , 00:20Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в инстаграмме
Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что находится в Киеве. Президент – на Банковой – на своем рабочем месте.
В качестве доказательства глава государства вечером субботы 16 апреля обнародовал видеозапись из своего кабинета. Он приветствовал украинский народ и сказал несколько мощных слов.
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52 день. Мы крепкие. Работаем. Любим. Спасибо. Гордимся. И всех победим,
– сказал Владимир Зеленский.