Работаем, гордимся, и всех победим, – Зеленский показал крутое видео со своего рабочего места

Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что находится в Киеве. Президент – на Банковой – на своем рабочем месте.

В качестве доказательства глава государства вечером субботы 16 апреля обнародовал видеозапись из своего кабинета. Он приветствовал украинский народ и сказал несколько мощных слов.

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52 день. Мы крепкие. Работаем. Любим. Спасибо. Гордимся. И всех победим,

– сказал Владимир Зеленский.