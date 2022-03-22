Украинские спасатели демонстрируют настоящий героизм. Они очень быстро реагируют на последствия обстрелов российских оккупантов и спасают жизни сотен украинцев.
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Работа спасателей
Каждый день спасателей начинается с смс "Как ты?". У героев нет времени на ответ, поэтому отвечают: "Работаем, норм".
Трудная опасная работа не дает времени все рассказать и поговорить, но каждый спасатель знает: дома его любят, ждут и очень гордятся.
Трогательное видео о работе спасателей во время войны:
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