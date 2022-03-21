В ведомстве отметили, что злоумышленники расспрашивают об уровне повреждений, количестве квартир, из которых эвакуировались жильцы, их финансовом состоянии, другие детали о доме и улице, а главное – точный адрес и время отсутствия хозяев дома.

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В военное время подобные преступления классифицируются как мародерство и наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет,

– сообщают в ЦПИ.

Там также не исключают использование информации и для корректировки огня оккупантами. Но призвали граждан не поддаваться подобным мошенническим схемам.

"Не рассказывайте незнакомцам, где расположены ваши квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов. Это чревато и помогает диверсантам", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы. Оккупанты ищут водителей для своих опасных грузов прямо в Украине.



Как мошенники используют последствия обстрелов для мародерства / Инфографика 24 канала