У відомстві зазначили, що зловмисники розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан, інші деталі про будинок і вулицю, а головне - точну адресу та час відсутності господарів вдома.

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У воєнний час подібні злочини класифікуються як мародерство та караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років,

– повідомляють у ЦПД.

Там також не виключають використання інформації і для корегування вогню окупантами. Та закликали громадян не піддаватися на подібні шахрайські схеми.

"Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вам та допомагає диверсантам", – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив про появу небезпечних вакансій на українських сайтах з пошуку роботи. Окупанти шукають водіїв для своїх небезпечних вантажів просто в Україні.



Як шахраї використовують наслідки обстрілів для мародерства / Інфографіка 24 каналу