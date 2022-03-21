З 19 березня вже зафіксоване стрімке зростання пропозицій для далекобійників. Окрім цього, встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів Росії.

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Небезпечні вакансії з’явились через проблеми росіян із перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погане знання місцевості. Окупанти планують подальше просування, тому вирішили залучати для перевезень українців.

У відомстві застерігають, що після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів.

Як розпізнати ворожі вакансії

Ознаки небезпечних вакансій на сайтах:

Робота на лінії Росія – Україна;

Робота в Білорусі;

Робота на лінії Білорусь – Україна;

Робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ (тимчасово окупованих територіях).

Також розрізнити небезпечні вакансії можна й за вимогами:

Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам РФ);

Досвід роботи на рефрижераторах (ймовірно, для перевезення тіл загиблих);

Знання доріг у певних областях України.

Тож українців закликають бути пильними та в жодному випадку не відгукуватись на підозрілі вакансії.

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