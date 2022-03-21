З 19 березня вже зафіксоване стрімке зростання пропозицій для далекобійників. Окрім цього, встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів Росії.
Читайте також Боти і "корисні ідіоти" не сплять і намагаються шерити фейки у мережі, – ОП
Небезпечні вакансії з’явились через проблеми росіян із перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погане знання місцевості. Окупанти планують подальше просування, тому вирішили залучати для перевезень українців.
У відомстві застерігають, що після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів.
Як розпізнати ворожі вакансії
Ознаки небезпечних вакансій на сайтах:
- Робота на лінії Росія – Україна;
- Робота в Білорусі;
- Робота на лінії Білорусь – Україна;
- Робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ (тимчасово окупованих територіях).
Також розрізнити небезпечні вакансії можна й за вимогами:
- Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам РФ);
- Досвід роботи на рефрижераторах (ймовірно, для перевезення тіл загиблих);
- Знання доріг у певних областях України.
Тож українців закликають бути пильними та в жодному випадку не відгукуватись на підозрілі вакансії.
Вас може зацікавити – Прем'єр Великої Британії Джонсон хоче відвідати Київ: дивіться відео