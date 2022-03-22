Українські рятувальники демонструють справжній героїзм. Вони надзвичайно швикдо реагують на наслідки обстрілів російських окупантів та рятують життя сотень українців.

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Робота рятувальників

Кожен день рятувальників починається з смс "Як ти?". Герої не мають часу на відповідь, тому відповідають: "Працюємо, норм".

Важка небезпечна робота не дає часу усе розповісти та поговорити, але кожен рятувальник знає: вдома його люблять, чекають та дуже сильно пишаються.

Зворушливе відео про роботу рятувальників у час війни:

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