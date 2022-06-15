Работаем с партнерами, чтобы Украина могла защищаться сейчас и в перспективе, – глава Пентагона
15 июня 2022 , 20:52Читати новину українською
В Брюсселе прошла встреча партнеров Украины "Рамштайн-3". Итоги для ВСУ утешительны: наши воины получат новое оружие и помощь.
Героические ВСУ сдерживают безумное наступление российских оккупантов на Востоке. Враг имеет огневое и численное преимущество, но наши партнеры помогут нивелировать эти факторы и переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины.
Читайте также Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов
Поддержка Украины продолжится